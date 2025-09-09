Избившего правоохранителей в аэропорту Шереметьево мужчину осудили на два года

Суд отправил на два года и один месяц за решетку мужчину, который с кулаками напал на правоохранителей в аэропорту Шереметьево.

Об этом во вторник, 9 сентября, сообщили в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

— Он признан виновным по ч. 2 ст. 318 (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей), ст. 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей или в связи с их исполнением), — рассказали в Telegram-канале ведомства.

Мужчина находился в нетрезвом виде в аэропорту и громко ругался матом. Усмирить гражданина попытались правоохранители, которые заметили неадекватного пассажира. Нарушитель общественного порядка не отреагировал на замечания представителей власти и применил к ним силу, ударив их кулаком в лицо. После этого дебошира задержали.

Ранее пьяный россиянин хамски повел себя на борту самолета, летевшего в Таиланд. Мужчина, будучи в нетрезвом виде, потребовал у бортпроводников еще алкоголя, но ему отказали. Это не удовлетворило пассажира, он начал вести себя неадекватно. Мужчина набросился на одного из стюардов, а также кусался и плевался. По прибытии в аэропорт Казани его задержали правоохранители.