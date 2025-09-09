Обвиненный в расправе над олигархом российский миллионер собрался на СВО

Свердловский миллионер и авторитет Сергей Горшунов собрался на СВО. Об этом сообщает издание URA.

По данным издания, бывший участник екатеринбургской ОПГ «Центр» Горшунов отрицает свою связь с криминалом и собирается заключить контракт с Министерством обороны, чтобы отправиться на Специальную военную операцию (СВО).

По словам адвоката, Горшунов заболел и находится в стационаре в Запорожской области. Он доставлял туда гуманитарную помощь и там же планирует заключить контракт.

При этом пострадавшие считают необходимым доставить его в суд для разбирательства. Не были предоставлены документы о его нахождении в больнице и из воинской части, что он планирует подписывать договор.

30 апреля стало известно о задержании Горшунова. Он обвинялся в похищении и расправе над двумя и более лицами. По предварительной информации, среди его жертв могли быть первый мультимиллионер на Среднем Урале Виктор Терняк и бывший участник ОПГ «Центр» Юрий Чуприянов.

