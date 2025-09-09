Более 15 волонтеров фестиваля «Крылья Сахалина» попали в больницу из-за отравления

На фестивале «Крылья Сахалина» произошло массовое отравление волонтеров — 18 подростков подверглись госпитализации из-за симптомов. Об этом во вторник, 9 сентября, рассказали в Telegram-канале Mash.

Команда мероприятия состояла из ребят от 17 лет. Все они поехали на аэродром Пушистый в Корсаковском районе, где стартовало событие. При этом брать с собой воду и еду запрещалось — подросткам пообещали двухразовые обеды.

Фестиваль прошел спокойно. На третий день одной из школьниц резко стало плохо — девушка написала об этом в рабочий чат, после чего ребята массово начали жаловаться на температуру, диарею и общее недомогание.

Участники мероприятий подозревают курицу из фестивального меню. Организаторы извинились и отказались сотрудничать с этим подрядчиком питания, уточнили в публикации.

