Первые минуты после удара дрона ВСУ по движущемуся авто в Сочи сняли на видео

В сети появились кадры, снятые в первые минуты после удара беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) по движущемуся автомобилю в Сочи Краснодарского края. Их публикует Telegram-канал Kub Mash.

На кадрах виден автомобиль каршеринга, который сильно посечен осколками и у которого пробиты стекла. Внутри транспортного средства сидит мужчина, который не выжил в результате удара ВСУ. Ролик, судя по всему, снят до приезда врачей на место происшествия.

Уточняется, что внутри арендованного авто находился уроженец Липецка. Он ехал по дороге в Адлерском районе города и в момент атаки остановился и включил аварийные сигналы.

ВСУ атаковали Сочи в ночь на вторник, 9 сентября. Как сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, несовместимые с жизнью травмы получил мужчина, который находился за рулем авто. Также оказались повреждены порядка шести частных домов. По данным Минобороны, над Краснодарским краем за ночь перехватили 2 дрона, еще 15 летательных аппаратов сбили над омывающим регион Черным морем.