На фестивале "Крылья Сахалина" произошло отравление среди несовершеннолетних волонтеров.

По данным Telegram-канала Mash, после двух дней работы на мероприятии восемнадцать человек оказались в больнице.

В волонтерской группе были подростки от семнадцати лет. Они работали на аэродроме Пушистый, расположенном в Корсаковском районе, где проходил фестиваль. Организаторы запретили приносить свою еду и воду, взамен пообещав обеспечить двухразовое питание.

Первые два дня фестиваля прошли без происшествий. Однако на третий день, уже после возвращения домой, одной из школьниц внезапно стало плохо. Она сообщила об этом в общий рабочий чат, и вскоре еще семнадцать волонтеров пожаловались на аналогичные симптомы: высокую температуру, расстройство желудка и общее плохое самочувствие.

К вечеру заболевшие начали обращаться в инфекционное отделение.

Волонтеры предполагают, что причиной отравления стала курица, подававшаяся на фестивале. Организаторы принесли извинения и заявили о прекращении сотрудничества с данным поставщиком питания.