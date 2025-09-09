Российский учитель бросил ручку в ученика и получил срок

В Екатеринбурге бывший учитель физики получил 1,5 года исправительных работ за жестокое обращение с учеником. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

© Lenta.ru

По данным ведомства, 13 марта на уроке в школе №123 преподаватель бросил ручку в ученика и заломил ему руку, чтобы отвести директору.

Учитель признан виновным по статье 156 УК РФ («Неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»). Он обязан выплатить 120 тысяч рублей потерпевшему.

Ранее в Санкт-Петербурге 41-летнего учителя ударили битой по голове во время дорожного конфликта.