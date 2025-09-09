Дети из Кузбасса стали чаще пропадать

В Кузбассе количество пропавших детей за август увеличилось на 26% по сравнению с последним месяцем лета прошлого года.

В августе 2025 года к поисково-спасательному отряду "Лиза Алерт" поступило 470 заявок о пропаже людей, среди которых 34 касались детей до 12 лет, а также 27 касались пенсионеров старше 65 лет.

Из всех поданных заявок удалось найти живыми 293 человека, четыре погибли, трое остаются пропавшими, а 165 заявок пока не подтверждены. В общей сложности было проведено 457 поисковых операций в статусе информационного поиска, в то время как 13 человек находятся в активном поиске.

Если сравнить с данными волонтеров за август 2024 года, то в этом году в Кузбассе пропало на 106 человек больше. В прошлом году в отряд поступило 364 заявки на поиск пропавших, среди которых 25 касались детей до 12 лет и 27 – пенсионеров. В 2024 году живыми были найдены 205 человек, два погибли, а 14 не удалось отыскать.

Ранее редакция VSE42.Ru писала, что в прошлом месяце в Кузбассе более 600 человек были зарегистрированы как пропавшие в МВД.