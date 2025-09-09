Подросток убил отчима и закопал тело в бане в российском регионе

В Барнауле подросток убил сожителя своей матери. Преступление было совершено в их собственном доме — во время ссоры парень нанес мужчине несколько ударов топором по голове и ножевые ранения в грудь.

Чтобы скрыть преступление, он завернул тело в полиэтиленовые пакеты и закопал под полом в бане. Убийство удалось раскрыть только спустя два месяца — благодаря работе следователей.

Сейчас подросток находится под стражей. Его мать помогает следствию — она сообщила, что конфликты между сыном и сожителем случались и раньше.

Расследование продолжается — решается вопрос о передаче дела в суд.