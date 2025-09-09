В Москве сотрудник скорой помощи погиб после телефонного звонка

Сотрудник московской скорой помощи упал с 18 этажа после телефонного звонка, сообщил "РГ" информированный источник.

Как уже сообщалось, трагедия произошла минувшей ночью на севере столицы. По нашим данным, медработники прибыли на вызов в ЖК "Династия" около 2:00. Бригада поднялась в квартиру на 18 этаже в седьмом подъезде. После телефонного звонка 34-летний педиатр выпал с балкона квартиры.

По словам местных жителей, все оперативные службы быстро прибыли на место ЧП, врачи констатировали смерть коллеги.