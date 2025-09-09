Неизвестные пожарили яичницу на Вечном огне в российском регионе

В селе Долгодеревенское Сосновского района Челябинской области произошел вопиющий случай осквернения мемориала, посвященного павшим на фронтах Великой Отечественной войны.

Неизвестные лица приготовили яичницу на звезде Вечного огня, сообщает местное издание «Сосновская нива» в своем сообществе «ВКонтакте».

Шокирующий инцидент был обнаружен сотрудниками местной администрации во время планового обхода территории. По данному факту была начата проверка со стороны прокуратуры.

В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области подтвердили, что по факту произошедшего зарегистрировано официальное заявление. Ведомство проводит комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств инцидента и идентификацию причастных лиц.