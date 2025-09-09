Самолет разбился в российском регионе

В Ростовской области потерпел крушение самолет Ан-2, пилот погиб. Об этом сообщает SHOT.

Крушение борта произошло в районе Волгодонской при проведении сельхозработ на территории агробазы «Родник» около 09:20 утра, пишет Telegram-канал. На месте работают экстренные службы.

«Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону пишет, что самолет упал в четырех километрах от хутора Морозов.

Ранее сообщалось, что легкомоторный самолет «Авиатика» разбился в Луховицком городском округе. Опытный пилот, 65-летний Игорь Логинов, находясь в транспортном средстве, взлетел с частного аэродрома в деревне Ильясово на несколько сотен метров, как вдруг самолет начал терять скорость и падать.

Легкомоторный самолет рухнул в Подмосковье

Крушение произошло в 700 метрах от взлетно-посадочной полосы аэропорта. Возгорания не произошло. Пилот от полученных травм погиб на в кабине.