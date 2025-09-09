В Москве под окнами жилого дома нашли тело приехавшего на вызов врача

В Москве тело врача-педиатра нашли под окнами жилого дома. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

© Lenta.ru

Медика без признаков жизни обнаружили под окнами элитного ЖК на севере столицы. Известно, что бригада приехала туда ночью на вызов в квартиру, расположенную на 18-м этаже.

По данным канала, консьерж видела, как педиатр зашел в квартиру. Сведений о том, что именно могло произойти дальше, на момент публикации материала нет.

Ребенок выпал из окна квартиры на одиннадцатом этаже в Москве

Ранее в Челябинске девочку с травмами обнаружили под окнами жилого дома. Она выпала из окна. Прибывшие на место медики не смогли помочь ребенку.