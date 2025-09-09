Стало известно о гибели крокодилов при пожаре в зоопарке Ейска

Большинство крокодилов и других рептилий погибли при пожаре в зоопарке в Ейске. По предварительным данным, он произошел из-за поджога, передает Shot.

В ночь на 9 сентября в городе Ейске Краснодарского края произошел пожар на территории местного дельфинария. Огонь также охватил расположенную рядом крокодиловую ферму.

Администрация «Крокодилового каньона» отказывается предоставить информацию для следствия, поэтому точное количество погибших животных пока не установлено.

«Пожар начался около часа ночи, в три его ликвидировали. Рядом с крокодиловой фермой находится “трогательный зоопарк”, где живут лемуры, еноты и сурикаты, а также дельфинарий. Огонь не затронул эти зоны и животные выжили», — говорится в публикации.

В настоящее время следствие рассматривает две основные версии причины возгорания — скачок напряжения и умышленный поджог. Однако большинство экспертов склоняются ко второй гипотезе. Примечательно, что руководство развлекательного комплекса «Крокодиловый каньон» отказалось предоставить какие-либо документы, что вызывает дополнительные вопросы и подозрения.

К настоящему моменту несколько крокодилов смогли привести в чувства после пожара в Ейске. По данным Telegram-канала, они в тяжелом состоянии, на месте работают ветеринары.

Уточняется, что в «Крокодиловом каньоне» было около 30 крокодилов до 3 метров. Здание полностью уничтожено.