В Сочи погиб мирный житель после атаки ВСУ

В результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Адлерском районе Сочи погиб мирный житель. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

Мужчина находился за рулем своего автомобиля, когда по городу был нанесен удар. Осколки дрона попали в машину. Также оказались повреждены порядка шести частных домов. Руководитель региона поручил мэру Сочи Андрею Прошунину оказать всю необходимую помощь семье погибшего.

Ранее 9 сентября жители Адлерского района сообщили о громком взрыве в небе и звуках сирены тревоги. Очевидцы утверждали, что взрыв был такой силы, что в домах затряслись стены, а у автомобилей сработала сигнализация.