В Москве по делу о госизмене арестовали бизнесмена Деревянко

Мещанский суд Москвы арестовал индивидуального предпринимателя Сергея Деревянко в рамках уголовного дела о государственной измене. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные материалы.

В суде не стали комментировать подробности дела, поскольку оно рассматривается в закрытом режиме. По статье о госизмене Деревянко грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Арест бизнесмен пока не стал обжаловать.

До задержания Деревянко занимался оптовой торговлей, в том числе ювелирных изделий, а также осуществлял фермерскую деятельность.

