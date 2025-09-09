Стало известно, кем работает в колонии бывший губернатор Сахалина

Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин, осужденный за взяточничество, работает в колонии дневальным. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

«Трудоустроен на должность старшего дневального отряда, к работе относится добросовестно», — говорится в документе.

Кроме того, согласно материалам дела, экс-глава региона написал заявление об увеличении неоплачиваемых работ по благоустройству колонии и прилегающих территорий. Он ранее не привлекался к таким работам, так как уже является пенсионером.

Бывший сахалинский губернатор отбывает наказание в одной из колоний Хабаровского края.

РИА Новости: экс-губернатор Сахалина Хорошавин учится в колонии на бетонщика

В апреле 2022 года Хорошавина приговорили к 15 годам колонии строгого режима по второму коррупционному делу и назначили ему штраф в размере 500 млн рублей. По версии следствия, в 2014 году группа лиц во главе с тогда еще губернатором Сахалина организовала получение взяток от 2 до 10 млн рублей от кандидатов в депутаты гордумы Южно-Сахалинска. С мая по сентябрь фигуранты дела получили свыше 100 млн рублей.

Хорошавин признал свою вину во взяточничестве и раскаялся. Известно, что, находясь в колонии, он просил отправить его в зону проведения СВО.

Ранее сообщалось, что у Хорошавина в колонии трижды находили запрещенные предметы.