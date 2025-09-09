Суд рассмотрит вопрос об экстрадиции подозреваемого в подрыве Северных потоков

Апелляционный суд итальянского города Болонья проведет слушание по вопросу экстрадиции в Германию гражданина Украины Сергея Кузнецова, задержанного по делу о подрыве газопроводов «Северный поток». Заседание запланировано на 11:30 по местному времени (12:30 мск).

Ожидается, что сам Кузнецов, как и на предыдущих слушаниях, не будет присутствовать в зале суда лично. По информации его адвоката Николы Канестрини, обвиняемый содержится в переполненной тюрьме строгого режима в Римини. В связи с тем, что итальянские правоохранительные органы классифицировали его как «террориста», он может участвовать в процессе только посредством видеоконференцсвязи.

Согласно международному ордеру на арест, в случае выдачи ФРГ Кузнецову грозит до 15 лет лишения свободы по обвинениям в антиконституционном саботаже, умышленном взрыве и разрушении объектов инфраструктуры. Подсудимый отказался от добровольной экстрадиции в Германию.

