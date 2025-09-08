Задержанный мужчина напал на московских полицейских в отделе

В Москве мужчина, задержанный за незаконный оборот оружия, попытался избежать ответственности, напав на полицейских. Об этом сообщает ГСУ СК России по столице.

Все случилось 6 сентября, когда мужчина, находясь в отделе полиции «Коммунарский», применил насилие к двум оперуполномоченным, пытаясь избежать уголовной ответственности по ч. 1 ст. 222 УК РФ — незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов.

В отношении агрессора возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ — применение насилия в отношении представителя власти. Мужчина полностью признал вину в ходе допроса, ему предъявили обвинение. Продолжаются следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы.