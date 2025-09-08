Молодая российская туристка прилетела в Сочи и загадочно исчезла

Туристка из подмосковной Коломны прилетела в Сочи и бесследно исчезла. Информация о розыске 19-летней Софии Мамедовой опубликована в телеграм-канале поисковой службы «ЛизаАлерт».

Сообщается, что девушка прилетела в Сочи 3 сентября на связь с родственниками больше не вышла.

Позже на курорт прилетел ее отец, чтобы участвовать в поисках вместе с волонтерами, спасателями и полицией.

Телеграм-канал «Типичный Сочи» сообщает, что пропавшая девушка из Коломны попала на камеры видеонаблюдения аэропорта. Последний раз она садилась в такси.

Номер машины узнать не удалось из-за плохого качества камеры. Водителя такси, который вез девушку, просят связаться с полицией.

Ранее сообщалось, что 58-летний гид, который пропал в горах Сочи в районе хребта Аибга, оказался монтажником.

