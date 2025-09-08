В Чехове задержали хозяек передержки для собак Dog Town

Полиция задержала в Чехове собственниц передержки для собак Dog Town, подозреваемых в жестоком обращении с животными и мошенничестве. Об этом пишет пресс-служба подмосковного главка СК РФ.

© Соцсети

По данным следствия, организаторы гостиницы для собак совершали мошеннические действия в отношении владельцев животных.

В ведомстве уточнили, что подозреваемые вводили в заблуждение собственников собак, которых оставляли у них на передержке, обещая за денежную плату внимательное отношение к питомцам, ограниченное количество других животных и содержание в надлежащих условиях.

В действительности, пояснили в пресс-службе, собаки жили в недопустимо маленьких клетках, одномоментно в помещении проживало порядка 30 собак в антисанитарных условиях и среди работников гостиницы не было кинологов.

В качестве потерпевших признано 15 владельцев собак. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Владелицам приюта грозит от 3-5 лет лишения свободы и штраф 100-300 тыс. рублей или в размере дохода за период от года до двух лет.

В СК подчеркнули, что 9 сентября следствие выйдет в суд ходатайством об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде домашнего ареста.