Экс-муж Лерчек частично признал вину по делу о переводе 250 миллионов в ОАЭ

Бывший муж блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) Артем Чекалин частично признал вину по уголовному делу о переводе в Объединенные Арабские Эмираты свыше 250 миллионов рублей, которые пара получила от фитнес-марафона «Идеальное тело». Об этом в понедельник, 8 сентября, сообщил его адвокат Константин Третьяков.

© Вечерняя Москва

Чекалин не согласился с тем, как следователи квалифицируют его действия. Он считает, что действующие формулировки также можно трактовать как уклонение от уплаты налогов. При этом он готов оплатить недоимку. Переквалификация позволит Чекалиным избежать уголовной ответственности.

Однако это не избавит их от обязанности возместить недоимку, которая может достичь 140 миллионов рублей. Позиция Лерчек пока неизвестна, поскольку она не давала показаний по делу, передает «Коммерсантъ».

Тем не менее в начале следствия девушка не признала вину, включая факт вывода денег по подложным документам.

В ночь на 7 сентября стало известно, что следствие по уголовному делу о незаконном выводе 250 миллионов рублей блогера и ее экс-мужа завершено. Уточняется, что следственные действия закончились 29 августа. Чекалины приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела.

Что грозит бывшему мужу блогера и чем «прославились» Чекалины — в материале «Вечерней Москвы».