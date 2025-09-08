Российский депутат бросал нож в живот дочери и снимал это на видео

Депутат гордумы Мегиона Ханты-Мансийского автономного округа от КПРФ Виктор Макаров попал под проверку полиции из-за видео с бросанием ножа в живот дочери. Об этом пишут «Осторожно, новости» в Telegram.

На ролике, снятом шесть лет назад, видно, как Макаров демонстрирует остроту ножа, разрезая им бумагу. Затем он подходит к лежащей на полу девочке с доской на животе и начинает сбрасывать на нее кухонный прибор, который втыкается в деревянную поверхность. Несколько бросков спустя депутат убирает доску и повторяет эти действия. При этом видимых травм ребенку нож не наносит.

В беседе с журналистами Макаров заявил, что пропагандирует здоровый образ жизни, занимается йогой и занесен в книгу рекордов Гиннесса. Он пояснил, что ролик записан для подачи заявки на телешоу и якобы является бутафорским. Депутат назвал обращение к правоохранителям провокацией в преддверии выборов.

«Им не нужен такой депутат, у нас одна коррупция, у нас сидит один клан, и я не даю им наживаться», — сказал он.

