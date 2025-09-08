Самолет рухнул рядом с трассой в Подмосковье

Двухместный легкомоторный самолет с двумя пилотами на борту рухнул рядом с трассой в подмосковном Лыткарино. Об этом сообщает Западное межрегиональное следственное управление СК на транспорте в Telegram.

Как рассказали следователи, предварительная причина крушения самолета в Подмосковье — отказ двигателя. Судя по предоставленному СК на транспорте фото, борт упал примерно в 100 метрах от шоссе. По сохранившимся на хвосте надписям можно определить, что борт был произведен фирмой Tecnam и относился к модели Sierra Rg.

Отмечается, что при падении самолета никто из пилотов не пострадал.