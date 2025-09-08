Россиянин пытался переехать родственника на авто, а потом зарубить топором

Житель города Богородска Нижегородской области попытался сначала переехать своего родственника на машине, а потом зарубить его топором из-за ссоры.

В СУ СК РФ по региону сообщили о том, что подозреваемый заключен под стражу по решению суда. Версия следствия гласит, что в сентябре текущего года обвиняемый находился в Богородске на улице Ленина и на почве конфликта с супругом родственницы сначала пытался переехать обидчика на УАЗе, а потом и вовсе зарубить топором.

Потерпевший скрылся, ему оказали необходимую медпомощь, а на нарушителя возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ. В суде подозреваемый был заключен под стражу.