Десятилетний ребенок вызвал скорую родителям, которых не смог разбудить

В Калининграде десятилетний школьник проявил недетскую находчивость и спас жизнь своей матери, когда оказался в критической ситуации. Вечером 7 сентября мальчик и его восьмилетняя сестра не смогли разбудить родителей, которые находились в бессознательном состоянии.

Не растерявшись, ребенок набрал номер экстренной службы «112» и четко объяснил оператору сложившуюся обстановку, сообщает "Газета.RU".

Прибывшие по вызову медики констатировали отсутствие дыхания и сердцебиения у обоих родителей. 40-летний мужчина и его 39-летняя супруга находились без признаков жизни. В ходе реанимационных мероприятий женщину удалось вернуть к жизни, но спасти отца детей, к сожалению, не получилось. В настоящее время пострадавшая госпитализирована в больницу скорой медицинской помощи, где ей оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Оба ребенка не пострадали и находятся под присмотром родственников. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, которые выясняют все обстоятельства случившегося.