Отец убившего школьницу в Петербурге студента рассказал свою версию случившегося

Отец 18-летнего студента, подозреваемого в жестоком убийстве 15-летней школьницы в апарт-отеле в Петербурге, в беседе с RT рассказал свою версию случившегося.

Как пишет Telegram-канал RT, в Петербург студент по имени Максим приехал из Южно-Сахалинска больше недели назад. Отец рассказал, что сын присылал родителям фото возлюбленной, которая не раз приходила к нему в гостиницу. По словам мужчины, у них была «любовь до гроба», как признавался им сын.

Собеседник допустил, что пара могла попасть «в какую-то суицидную секту».

«Как можно взять и лишить жизни человека? Конечно, я зол на него. Но у меня много вопросов. Если человека убивают, то он кричит, происходит драка. Почему в гостинице не отреагировали на это?» — недоумевает отец Максима.

Два дня назад Максим говорил отцу, что скоро собирается купить билеты обратно в Южно-Сахалинск. Однако, как подчеркнул собеседник, он уговаривал родных подумать о переезде в Петербург, который ему очень понравился.

Родители признаются, что случившееся стало для них шоком.

Ранее источник RT рассказал, что 18-летний студент, жестоко убивший 15-летнюю школьницу в апарт-отеле в Петербурге, нанёс ей 35 колото-резаных ран.

На теле убитой обнаружили ранения плеча, шеи, правого глаза и затылка. Максима нашли рядом с девочкой без сознания, сейчас он в реанимации.