В деле о продаже данных умерших россиян поставили точку

Верховный суд (ВС) России вынес оправдательный приговор в отношении судебно-медицинского эксперта из Саранска, ранее осужденного за передачу информации ритуальным агентствам. О поставленной в деле точке пишет РИА Новости.

В результате суд отменил все ранее вынесенные решения, прекратил уголовное дело, освободил фигуранта из-под стражи и признал за ним право на реабилитацию. Высший судебный орган указал на отсутствие состава преступления, потому что судмедэксперт, согласно квалификационному справочнику, является специалистом, а не должностным лицом с организационно-распорядительными функциями, которые необходимы для квалификации деяния по статьям о коррупционных преступлениях.

Изначально суд признал его виновным во взяточничестве и отправил в колонию строгого режима на семь с половиной лет. Апелляционная инстанция переквалифицировала обвинение на злоупотребление должностными полномочиями и сократила срок до двух с половиной лет колонии-поселения.

По версии следствия, мужчина, работавший в ГКУЗ Республики Мордовия, четыре года получал деньги от ритуальных служб за предоставление сведений о фактах смерти, персональных данных граждан и месте нахождения тел. Общая сумма полученных им взяток превысила 625 тысяч рублей.

