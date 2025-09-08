Количество жертв теракта в Иерусалиме возросло

В результате стрельбы в автобусе в Иерусалиме погибло шесть человек. Об этом сообщил министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар, передает CBS News.

По словам главы израильского МИД, среди жертв стрельбы была беременная женщина. Она получила травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее двое неизвестных открыли стрельбу в автобусе с людьми в Иерусалиме. Террористы были ликвидированы сотрудником службы безопасности и гражданским лицом, у которого было оружие.