Российских полицейских призвали наградить за жесткое задержание этнической ОПГ

Российских полицейских, противостоящих этнической преступности под угрозы от диаспор, надо награждать и поощрять. Об этом заявил в Telegram депутат Московской городской думы (МГД) Андрей Медведев.

По его словам, полицейские грамотно и качественно выполнили свою работу по задержанию участников этнической ОПГ. Медведев прокомментировал видео, опубликованное Telegram-каналом «МИГ России».

На кадрах силовики укладывают на асфальт мужчин, а другие им грозят неприятностями от диаспоры.

Депутат отметил, что у полицейских невысокие зарплаты, переработки и «им приходится кучу времени изводить на бумажную писанину», однако в этих условиях правоохранители четко выполняют свой служебный долг. Он выразил надежду, что «этих патрульных наградят или поощрят». «Молодцы, товарищи полицейские. Любо-дорого видеть такое», — отметил Медведев.

Ранее он заявил, что российские чиновники недовольны и раздражены деятельностью «Русской общины».