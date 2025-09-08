Зоозащитница рассказала, что ждет владельцев зоогостиницы в Чехове, где мучали собак

В подмосковном Чехове задержана Карина Г., владелица зоогостиницы DogTown, где жестоко обращались с четвероногими постояльцами. Об этом сообщил источник телеканала 360, близкий к ситуации.

— Задержали, да. Но это ничего не значит, — заявил он.

Чтобы владелица понесла наказание, нужно, чтобы пострадавшие хозяева питомцев пришли к следователям с необходимыми документами, подтверждающими причинение вреда животному. Их можно представить и в электронном виде.

Потерпевших ждут 7 сентября с 12:00 до 18:00 по адресу город Чехов, улица Новосельская, дом № 10, третий этаж. Тех, кто не сможет прийти в указанный день, примут в другие даты, сообщает 360.ru.

В пресс-службе главного управления МВД России по Московской области 5 сентября сообщили, что сотрудники правоохранительных органов организуют проверку питомника в муниципальном округе Чехов.

Певица Мона рассказала, что увидела кадры, на которых ее собака Даки сидела в клетке, испачканной экскрементами, с электрошоковым ошейником. Животное прогрызло прутья клетки, и они были в крови, поэтому артистка приняла решение немедленно отправиться в питомник. Что известно об этом скандале — в материале «Вечерней Москвы».