Стала известна реакция покупательницы квартиры Долиной на решение суда

Полина Лурье заплакала после решения Мосгорсуда, который отклонил ее жалобу на решение о признании недействительной сделки купли-продажи квартиры певицы Ларисы Долиной.

Лурье после заседания суда, которое проходило в закрытом режиме, вышла заплаканной, передает РИА «Новости».

Ее защита Лурье намерена продолжить добиваться отмены решения по квартире сообщила адвокат Светлана Свириденко.

Напомним, в понедельник апелляционная инстанция признала законным решение Хамовнического суда о возврате певице Ларисе Долиной квартиры, которую она потеряла в результате мошеннических действий.

Сама певица стала жертвой мошенников, которые находятся на Украине.