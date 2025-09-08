На востоке Москвы загадочно погибла женщина-следователь

Сотрудница полиции погибла при странных обстоятельствах на востоке Москвы в воскресенье вечером. Возможно речь идет о суициде.

Как стало известно «МК», инцидент произошел около 18:00. Незадолго до трагедии 33-летняя женщина, работавшая следователем линейного отдела полиции на станции Москва-Курская, вместе с сыном и матерью вернулась домой с дачи.

Родственники разбирали вещи после выходных. Вскоре пожилая родственница отлучилась из дома, а хозяйка квартиры сказала сыну, что пойдет в магазин. Она взяла рюкзак и ушла, закрыв дверь на ключ. Через какое-то время домой вернулась бабушка.

Узнав, что дочь пошла в магазин, дама решила пойти навстречу, но найти ее так и не смогла, а телефон был недоступен.

Возвращаясь в квартиру, она увидела, что на заднем дворе дома скопились люди. Заподозрив неладное, пенсионерка бросилась в толпу. Вскоре она увидела на асфальте бездыханное тело дочери. Сотрудники правоохранительных опросили соседей, осмотрели место инцидента и назначили проверку.

По словам близких, погибшая следователь из-за тягостного эмоционального состояния, связанного с родом ее деятельности, хотела перейти на другую более спокойную должность. На днях руководство сообщило сотруднице, что перевод возможен. Поэтому явных мотивов для самоубийства у женщины не было.