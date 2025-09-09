Появились подробности о найденном под окнами элитного ЖК враче

Врач, которого нашли без признаков жизни под окнами элитного жилого комплекса (ЖК) на севере Москвы, приехал туда на вызов к ребенку. Подробности о ситуации сообщил Telegram-канал «112».

По его информации, врач вместе с бригадой скорой помощи приехал на вызов к ребенку. Специалисты осмотрели его и собирались уехать с места происшествия, но на адрес пришлось вызвать еще одну бригаду — для врача, которого нашли под окнами дома.

После случившегося начата проверка. Обстоятельства ситуации и ее причины выясняются. Других данных о ситуации пока нет.

В Москве под окнами жилого дома нашли тело приехавшего на вызов врача

О том, что врача без признаков жизни нашли под окнами московского ЖК, стало известно 9 сентября. Бригада приехала на вызов в квартиру, расположенной на 18-м этаже. Консьерж видела, как педиатр зашел в квартиру, а что произошло впоследствии — неизвестно.