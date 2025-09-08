Москвичка лишилась 9 млн на жилье и авто из-за мошенников

Газета.Ru

Жительница Москвы отдала аферистам 10 миллионов рублей и едва не помогла им обмануть бывшего возлюбленного. Об этом сообщает Baza.

Москвичка лишилась 9 млн на жилье и авто из-за мошенников
© Global Look Press

Неизвестные представились женщине по имени Кристина сотрудниками налоговой, и, так как она якобы слишком много тратила, потребовали записаться на прием в ведомстве.

После того, как она продиктовала код из сообщения, ей сообщили о взломе «Госуслуг». Далее неизвестные стали угрожать возбуждением дела за перевод средств на Украину.

«С ней почти круглосуточно говорили по телефону, затем заставили снимать экран, чтобы убедиться: Кристина ничего не гуглит и строго конфиденциально сотрудничает с органами», – сообщается в публикации.

В результате женщина сняла деньги, которые бывший возлюбленный подарил на квартиру, сдала в ломбард автомобиль марки Mercedes. Все средства она отправила на реквизиты мошенников, думая, что деньги находятся на «безопасном счете» и скоро ей их вернут.

Позже злоумышленники хотели переключиться на экс-партнера Кристины. Когда девушка начала задавать ему вопросы о связи с Украиной, он понял, что бывшую девушку обманывают.