Славянск оказался обесточен

Славянск, находящийся на подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Донецкой Народной республики (ДНР), полностью обесточен от электроснабжения. Об этом сообщает «Страна.ua».

О причинах происшествия не сообщается. Местные власти пока не отреагировали на произошедшее.

Ранее военный корреспондент Александр Коц сообщил, что потеря Краматорской агломерации, в которую также входят Славянск и Дружковка, лишит ВСУ шансов удержаться в ДНР. По его словам, группировка войск «Юг» расширяет зону контроля на подступах к Краматорской агломерации и «сжимает клещи» вокруг Константиновки.

До этого украинские войска стали готовить Славянск к эвакуации. СМИ отмечали, что под эвакуацию попадает почти вся железнодорожная инфраструктура, что говорит о восприятии Украиной обороны города как временной мере и о том, что Киев готовится к потере города.