Москвич убил сожительницу на прогулке в горах Бурятии и скинул тело в реку

Житель Москвы в Тункинском районе Бурятии забил сожительницу камнями и попытался сокрыть преступление, сбросив ее тело в реку. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по республике.

По данным следствия, 5 сентября во время прогулки по горам между сожителями произошел конфликт. Мужчина несколько раз ударил женщину руками и камнями по голове и лицу.

Изначально он утверждал, что спутница погибла из-за падения в реку и удара о камни. Однако экспертиза установила, что смерть наступила от побоев еще до попадания в воду.

Погибшей было 42 года. В ближайшее время суд решит вопрос о мере пресечения для обвиняемого, передает Telegram-канал СК по Бурятии.

