На Алтае подросток убил отчима и закопал труп в бане

Алтайские следователи возбудили уголовное дело в отношении 17-летнего жителя города Барнаула. Он обвиняется в убийстве отчима.

© Российская Газета

По данным следствия, подросток проживал в частном доме вместе со своей матерью и ее сожителем. Отношения между юношей и отчимом были неприязненными. В начале июля у них произошел очередной конфликт.

"В ходе ссоры обвиняемый нанес несколько ударов топором по голове и множественные ножевые ранения в грудную клетку отчиму, который от полученных травм скончался на месте происшествия", - сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

Затем подросток поместил тело отчима в полиэтиленовый пакет, вскрыл пол в бане и спрятал там труп. Юноша пытался замаскировать убийство под безвестное исчезновение мужчины.

Однако опытным оперативникам спустя два месяца после случившегося удалось раскрыть преступление. Задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.