Производителям смертельного "Мистера Сидра" запросили почти десять лет колонии

Прокуратура потребовала отправить в колонию производителей смертельно опасного напитка "Мистер Сидр" почти на десять лет, передает ТАСС. Об этом представитель гособвинения заявил на заседании Красноглинского районного суда Самары, где рассматривается резонансное уголовное дело.

По информации агентства, прокурор в прениях попросил суд назначить фигурантам - Анару Гусейнову и Артему Айрапетяну - максимальное наказание в виде 9 лет 9 месяцев каждому с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

По версии следствия, в 2023 году фигуранты решили продавать местным жителям "сидр", смешивая спирт с соком.

Исходное сырье приобреталось у местных торговцев Алексея и Дмитрия Егоровых и Ивана Гребенкина. Как выяснилось, это был конфискованный полицией метанол, опасный для жизни. Спирт был похищен со склада ГУ МВД по Самарской области. Никаких документов на него быть не могло, поэтому качество производители проверяли народным методом, поджигая спирт и оценивая по цвету пламя.

Из опасного спирта были произведены тонны сидра, от отравления умерли 50 человек, а 66 - тяжело пострадали. Дело о массовой гибели людей суд начал рассматривать в феврале этого года. Обвиняемые только частично признали вину.

Их сообщники, продававшие спирт, уже были осуждены и получили сроки до 3,5 года колонии.