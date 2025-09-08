Суд оставил за Долиной право собственности на её квартиру в Москве
Суд оставил за народной артисткой России Ларисой Долиной право собственности на её квартиру в Москве, отклонив жалобу Полины Лурье на решение о признании недействительной сделки купли-продажи.
«Постановление Хамовнического суда Москвы оставлено без изменений, апелляционная жалоба — без удовлетворения», — сообщили РИА Новости в суде.
Лариса Долина поделилась секретом вечной молодости
В июле было завершено расследование дела о мошенничестве с квартирой Долиной.