Суд оставил за народной артисткой России Ларисой Долиной право собственности на её квартиру в Москве, отклонив жалобу Полины Лурье на решение о признании недействительной сделки купли-продажи.

«Постановление Хамовнического суда Москвы оставлено без изменений, апелляционная жалоба — без удовлетворения», — сообщили РИА Новости в суде.

В июле было завершено расследование дела о мошенничестве с квартирой Долиной.