Появилось видео жесткого обстрела автобуса с людьми в Иерусалиме

В Иерусалиме таксист вывел из-под обстрела престарелую пассажирку. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Возле транспорта слышатся выстрелы, люди начинают убегать. Одним из героев стал местный таксист — мужчина вышел из машины и буквально под пулями вытащил престарелую пассажирку, чтобы увести ее в безопасное место», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как после нескольких выстрелов люди толпой убегают из транспорта и стараются скрыться. Далее из белой машины выходит водитель, которые незамедлительно выводит пожилую женщину, и идет позади, закрывая ее спиной.

Теракт в Иерусалиме произошел 8 сентября. Это случилось на улице Игаль Ядин. Неизвестные зашли в автобус и начали стрелять по пассажирам. Пострадали как минимум, 16 человек. Четверо получили ранения, несовместимые с жизнью.