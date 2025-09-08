Раскрыты подробности расправы над пропавшей матерью детей-инвалидов в российском регионе

В Ростовской области жителю предъявили обвинение в расправе над бывшей супругой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, потерпевшая уснула в машине экс-мужа в то время, когда он ее подвозил. Мужчина решил воспользоваться моментом, достал провод и принялся душить женщину. После этого он перенес тело в лес и избавился от ее вещей, а затем скрылся.

Ранее он отрицал причастность к ее пропаже, однако теперь признал вину и рассказал об обстоятельствах произошедшего. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.

40-летняя мать двух детей-инвалидов перестала выходить на связь 25 августа, когда ехала в Ростов-на-Дону из Аксая. По факту ее исчезновения было возбуждено уголовное дело. 3 сентября женщину нашли без признаков жизни в лесополосе на левом берегу реки Дон.