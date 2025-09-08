В российском городе школьница выпала с десятого этажа и выжила

В Тюмени произошел несчастный случай, 7 сентября из окна многоквартирного дома на улице Муравленко выпал человек. По информации источников, речь идет о подростке, сообщает портал 72.ru.

Инцидент произошел в Заречном микрорайоне. По предварительным данным, пострадавшая — несовершеннолетняя девочка, которая упала с десятого этажа. Очевидцы сообщают, что после падения она оставалась жива и подавала признаки жизни. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции и бригада скорой медицинской помощи.

Вызов медикам поступил в 14:28, и уже через 11 минут врачи были на месте. После осмотра и оказания первой помощи пострадавшую госпитализировали в Областную клиническую больницу №2. Как сообщили в региональном департаменте здравоохранения, девушка была доставлена в профильное отделение, где ей оказывается вся необходимая медицинская помощь.

В настоящее время официальные комментарии от следственных органов отсутствуют. Представители СУ СК РФ по Тюменской области пока не дали информации по данному факту.