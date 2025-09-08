Рыбак свалился с лодки и утонул в реке в Астраханском крае

Трагедия случилась ночью 8 сентября на речке Кривая Болда вблизи острова Обивной в Астрахани. Погиб 62-летний мужчина, передает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

© пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ

Двое приятелей рыбачили вблизи острова Обивной. Лодку пришвартовали к берегу реки. Один из мужчин, находясь на корме судна, упал в воду. Спасти его не удалось, рыбак утонул.

По факту гибели 62-летнего астраханца организована проверка. Проводится осмотр места происшествия. Следователи устанавливают причины и обстоятельства смерти рыбака. Назначена судебно-медицинская экспертиза.