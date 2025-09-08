Число погибших при теракте в Иерусалиме выросло до пяти

Обновлённые данные привела национальная служба скорой помощи Израиля. В больнице скончалась женщина, которую госпитализировали в критическом состоянии. Ранее медики сообщали, что жертвами атаки стали четверо мужчин. Уточняется, что в медучреждения доставили в общей сложности 12 человек, у семерых тяжёлые огнестрельные ранения.

Утром двое неизвестных вошли в автобус на перекрёстке Рамот и открыли огонь по пассажирам. Нападавшие были ликвидированы на месте, сообщает телерадиокомпания Kan. Известно, что террористы использовали оружие наподобие того, которое производится в токарных и слесарных мастерских на Западном берегу.