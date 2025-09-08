В Индии двое похитили и изнасиловали девушку после отказа ехать с ними

В Индии 20-летней девушке понадобилась помощь медиков после похищения двумя мужчинами. Об этом сообщает The Times of India.

Инцидент произошел на юге Калькутты. По данным издания, один из подозреваемых пригласил ее к себе на день рождения, но пострадавшая отказалась.

Спустя какое-то время вместе со знакомым мужчина похитил девушку из ее дома. Они увезли пленницу в другой город, где несколько раз надругались над ней.

После этого ее отпустили. Пострадавшая вернулась домой и рассказала обо всем семье, родственники отвезли ее в полицейский участок для подачи заявления.

На данный момент женщина обследуется у медиков. Подозреваемых еще не нашли. Сейчас полицейские выясняют обстоятельства произошедшего.

До этого в Индии 25-летний дядя изнасиловал несовершеннолетнюю племянницу, когда та осталась одна дома. Девочка рассказала обо всем матери, родительница – мужу и свекрови. В результате последние заперли мать и дочь в комнате и избили, чтобы они никому не рассказали о произошедшем.