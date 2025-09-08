Силовики задержали россиянина, забившего мать молотком

В городе Выкса Нижегородской области задержан 18-летний молодой человек, которого обвиняют в убийстве собственной матери. Преступление было совершено несколько недель назад, но тело 45-летней женщины обнаружили лишь спустя две недели. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

Трагедия произошла в квартире дома на улице Новой. Юноша нанес своей матери множественные удары молотком по голове. От полученных травм женщина скончалась. Сын сбежал с места преступления.

Труп женщины обнаружили только спустя 2 недели после убийства. Ее нашел брат, обеспокоенный отсутствием связи. Правоохранители оперативно установили местонахождение преступника.

Жителя Выксы задержали в поселке Архангельской области. Его доставили в Нижегородский регион для заключения под стражу. По факту зверского убийства возбуждено уголовное дело.