Число пострадавших достигает от 15 до 20 человек

В Иерусалиме произошёл теракт в пассажирском автобусе. Как сообщает RT, двое террористов открыли стрельбу по пассажирам. Это следует из данных местных СМИ.

Преступники были нейтрализованы на месте происшествия. По последним данным, в результате нападения девять человек получили тяжёлые ранения. Различные источники сообщают о разном количестве пострадавших: израильские СМИ говорят о 15 раненых, палестинские — о 20 пострадавших.

Правоохранительные органы продолжают работу на месте происшествия.