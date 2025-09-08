Двух детей засосало песочной ловушкой на пляже

Ужасный момент пережили двое детей, когда оказались в ловушке в проваливающейся песчаной яме на калифорнийском пляже. День, проведенный на пляже в Южной Калифорнии, едва не стал смертельным, когда двое детей оказались в ловушке в проваливающейся песчаной яме, когда волны нахлынули на пирс Ньюпорт-Бич.

Недавний инцидент на пляже спровоцировал отчаянную спасательную операцию, которая была заснята на впечатляющее видео, которое с момента его появления в Сети просмотрели более 20 миллионов раз, пишет Daily Mail.

Постепенно началась паника, поскольку взрослые пытались вытащить застрявших в песочной ловушке мальчиков до того, как они окажутся под водой из-за прилива. В конце концов на место происшествия прибежали спасатели и начали отчаянную гонку на время, чтобы спасти детей из тисков мокрого песка.

Посетители пляжа были ошеломлены, с ужасом наблюдая, как трое взрослых боролись за спасение мальчиков, прежде чем их поглотит океан. Сначала двое мальчиков наслаждались ямой, которую они вырыли, но оказались по пояс в мокром песке и не могли пошевелиться после того, как на них нахлынули волны. Это привело к тому, что стенки ямы прогнулись внутрь, пригвоздив их к месту, и канава быстро заполнилась водой.

"Как только песок намокает, он становится тяжелым", - сказал капитан спасателей Ньюпорт-Бич Марк Херман телеканалу Fox 11. "По сути, их засыпало по пояс. Они не смогли выбраться самостоятельно".

С каждой минутой вода прибывала, и стенки ямы сжимались вокруг ног детей. Было слышно, как один из мальчиков умолял: "Позовите спасателя!"

Группа взрослых начала лихорадочно копать - одни руками, другие пластиковыми пляжными ведрами, но их усилия были тщетны, так как волны с Тихого океана продолжали прибывать. Еще больше помощи поступило, когда на место происшествия прибыли трое спасателей из Ньюпорт-Бич, которые бежали по песку. Один из спасателей упал на колени и начал лихорадочно разгребать мокрый песок, в то время как другой пытался соорудить временную дамбу.

"К счастью, у этих детей остальная часть тела была выше песка, - объяснил Герман. – Но когда дети прокапывают туннель или если они спустились бы слишком далеко и песок осыпался над ними, это могло стать довольно опасным".

Спасателям потребовалось несколько напряженных минут, чтобы разрыхлить достаточно мокрого песка и освободить мальчиков, пишет Daily Mail.

Бритни Худ, посетительница пляжа, ставшая свидетельницей этого происшествия, была потрясена увиденным.

"Я не могла представить, что яма обрушится на детей, - сказала она. – Я так рада, что с ними все в порядке".

Инцидент произошел в августе недалеко от пирса Ньюпорт-Бич, но внимание общественности привлекло только попавшее в Интернет видео, отмечает Daily Mail.

"Это напоминание о том, что пляж прекрасен, но может быть опасен, - комментирует спасатель Марк Херман. – Даже неглубокие ямы могут обрушиться без предупреждения. А когда начинается прилив, важны секунды".

Спасатели говорят, что такие обвалы случаются чаще, чем думает большинство людей. Сухой песок может казаться устойчивым, но как только вода пропитывает его, он становится тяжелым и неустойчивым.