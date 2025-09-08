Два дорогих ресторана опечатали в центре Москвы

Роспотребнадзор опечатал два заведения в центре Москвы, среди которых винный ресторан Riesling Boyz, отмеченный в гиде Michelin. Об этом в понедельник, 8 сентября, сообщил портал Msk1.ru.

© Вечерняя Москва

Сообщается, что в ходе внеплановой проверки в ресторане выявили «грубые нарушения санитарных норм, создающие угрозу жизни и здоровью потребителей». В акте отмечалось отсутствие условий для обработки яиц, нехватка моечных ванн и бактерицидного оборудования, а заготовки хранились ненадлежащим образом.

По решению Мещанского суда ООО «Бьянко» признано виновным по статье 6.6 КоАП РФ, деятельность ресторана приостановлена на три месяца. В заведении сообщили, что закрылись на ремонт.

Также Роспотребнадзор на 90 суток приостановил работу ресторана «Долма»: в проверке отмечалось обнаружение кишечной палочки в салате «Цезарь» и на кухонном ноже для холодных закусок.

Всего зафиксировано 15 нарушений, включая грязные вентиляционные решетки, некачественную уборку и отсутствие журнала контроля скоропортящейся продукции. Инспекторы изъяли более 49 кг еды — мясо, овощи, кондитерские изделия и готовые блюда, говорится в сообщении.

До этого кишечную палочку обнаружили в ресторане «Честная рыба» в Москве. Сеть ресторанов привлекли к административной ответственности и постановили закрыть точку на два месяца.