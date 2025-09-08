Под Москвой мигрант справил нужду возле храма и забросал камнями священника РПЦ

В Московской области мигрант забросал камнями священника после сделанного ему замечания. Об этом сообщает газета «Московский комсомолец».

По информации издания, поводом этому стало то, что иностранец справил нужду у церковной ограды. На сделанное ему замечание мигрант отреагировал агрессивно. Один из брошенных им камней попал в священника — ему удалось избежать травм.

Настоятель храма рассказал журналистам, почему принял неизвестного за мигранта. Он заявил, что представители народов России всегда проявляют уважение к культовым сооружениям и не допускают подобного поведения.

Ранее в Оренбурге вооруженные камнями и арматурой мигранты ворвались в дом местных жителей и жестоко избили их. Причиной этого стала месть — незадолго до случившегося один из иностранцев попал в ДТП.